«Не шалите, а то без работы останетесь». Беглов пригрозил подрядчикам недостроев в Пушкинском районе

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пригрозил уходом с рынка подрядчикам недостроенных школ в Пушкинском районе.

В ходе объезда 8 января глава города посетил 406 гимназию на Леонтьевской улице, реконструкция которой идёт с 2017 года. Подрядчик – ООО «Капитал стройиндустрия» должен был закончить работы к концу 2018 года, но сдвинул сроки на начало 2019-го.

Представитель ООО «Капитал стройиндустрия» и глава Пушкинского района Владимир Омельницкий пообещали Александру Беглову, что школьники смогут возобновить обучение с 1 сентября. Врио поймал подрядчика на слове.

«Если к 1 сентября школа не будет сдана, на рынке Петербурга работать не будете. Сделаю все, чтобы вас не было на рынке», – заявил он. Александр Беглов пообещал компании помощь с прохождением экспертизы. «Но не шалите, иначе без работы останетесь», – подчеркнул он.

Также глава города взял под личный контроль строительство новой школы олимпийского резерва на Ленинградской улице в Пушкине. Ранее подрядчик – ООО СК «ЭТС» не смог приступить к работам, поскольку из-за изменений в законодательстве об охране памятников не получил разрешения на строительство по ранее утвержденному проекту. В итоге Фонд капитального ремонта разорвал контракт и в декабре 2018 года заключил договор с ООО «СК Возрождение» на выполнение подготовительных работ для реконструкции. Компания должна к маю 2019 года демонтировать старое здание. В феврале город намерен заключить контракт на корректировку проектной документации и строительство нового здания. Врио попросил предоставить ему доклад по срывающим сроки компаниям и предостерёг новых потенциальных подрядчиков от повторений их ошибок.

«Меняются законы или не меняются, не имеет значения. Даны поручения, чтобы в 2020 году комплекс был введен [в эксплуатацию]», – заявил он.

Также Александр Беглов пообещал выделить 8 млн рублей для модернизации электросетей 67 отделения поликлиники Пушкинского района. Глава администрации района Владимир Омельницкий сначала назвал губернатору эту сумму, но потом уточнил, что всё-таки нужно 10 млн рублей. Но глава города проявил бережливость.

«В автобусе говорили 8 млн рублей, пока шли, стало 10. Давайте 8 с меня, а 2 с вас, ищите деньги», – заключил он.