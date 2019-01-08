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Финляндия
08.01.2019 14:31
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Американцы и эстонцы учатся воевать в зимних условиях финской Лапландии с лыжами в проруби, но их очень мало

Эстония впервые принимает участие в учениях на севере Финляндии, где отрабатываются военные действия в зимнее время. Вместе с американскими военными и финскими резервистами эстонцы на этой неделе практикуются в бою в условиях снега в Соданкюля, сообщает 8 января Yle.

На курсах солдат обучают, к примеру, тому, как выбраться из проруби в полном военном снаряжении и с лыжами на ногах. Кроме того, участники курсов тренируют различные техники передвижения на лыжах.

"Американцы посещают эти курсы с 2014 года. Эстонцы попросили разрешения принять участие, и на курсах нашлось место для них", – рассказал глава учений капитан Егерской бригады Микаэль Айкио.

В базовом курсе, который продлится до конца следующей недели, принимают участие около десятка американских и четыре эстонских солдата.


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