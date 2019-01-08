Агент футболиста Чернова заявил об уходе защитника из «Зенита»

Защитник Евгений Чернов покинет футбольный клуб «Зенит». Об этом корреспонденту «Фонтанки» заявил агент игрока Александр Маньяков.

«Евгений, скорее всего, уйдет», – ответил Маньяков на вопрос о будущем Чернова в петербургской команде.

Ранее сам футболист заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

Напомним, контракт Евгения Чернова с петербургским клубом был рассчитан до конца 2018 года. Игрок не раз говорил, что видит свое будущее именно в петербургской команде, несмотря на предложения со стороны других клубов.

В сезоне 2018/19 Чернов сыграл за «Зенит» в шести официальных матчах.