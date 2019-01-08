«Шесть шекелей за проезд»: «Рено» уронил столб на Приморском шоссе, перекрыв полтрассы

Водитель иномарки не справился с управлением на заснеженной дороге в Курортном районе Петербурга днём 8 января. Машина уронила столб на проезжую часть.

Фото с места аварии в соцсетях опубликовали очевидцы. «Рено» врезался в опору освещения неподалёку от посёлка Разлив на дороге в сторону Сестрорецка. Металлический столб не выдержал столкновения и завалился прямо на трассу, полностью перегородив полосу.

Другие водители объезжают место ДТП через автозаправки.

«Шлагбаум, теперь будут брать плату за проезд», – шутят пользователи и назначают цену в шесть шекелей.