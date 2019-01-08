В МВД назвали «любимую» купюру фальшивомонетчиков. Петербург - в лидерах по подделкам

Самой часто подделываемой купюрой является банкнота номиналом в 5000 рублей. Об этом 8 января сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По данным Банка России, за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тыс. фальшивых купюр и монет Банка России, а также дензнаков других государств.

Лидерами по числу зарегистрированных преступлений, которые квалифицируются по стратье 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), стали Москва и Санкт-Петербург, а также Подмосковье и Ленобласть. Деньги часто подделывают и в других регионах: в Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.

Ранее сообщалось, что в течение третьего квартала 2018 года количество выявленных в российской банковской системе фальшивок сократилось на 2,5%.