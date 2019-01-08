США понизили дипстатус представительства ЕС. Брюссель уведомить забыли

США понизили дипломатический статус представительства Европейского союза в Вашингтоне. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.

Эту информацию подтвердил изданию представитель Брюсселя, знакомый с ходом процедуры.

«Мы точно не знаем, когда они это сделали, поскольку они — очень кстати (для себя. — Прим. ред.) — забыли уведомить нас об этом», — заявил он.

По словам дипломатов, понижение положения миссии с дипстатуса государства-члена до уровня международной организации могло произойти в октябре — ноябре 2018 года.

Один из дипломатов ЕС, работающий в Вашингтоне, подчеркнул, что речь в данном случае идет не только о протоколе.