Прогноз: зарплаты петербуржцев в 2019 году будут такими же, как у мурманчан

Средние зарплаты россиян в 2019-2021 годах будут расти на 4-5% в год. Об этом "Российской газете" рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, который ознакомился с прогнозом Минэкономразвития о темпах роста зарплат в регионах России.

По прогнозу, примерно одинаково – от 54 тысяч в 2019-м до 62 тысячи рублей – в 2021-м вырастут зарплаты у жителей Мурманской области и Санкт-Петербурга.

Из регионов Северо-Западного федерального округа больше всего получать будут жители Ненецкого автономного округа: в 2019-м средняя зарплата будет равняться 83,5 тысячи рублей, в 2020-м – 88 тысячам, в 2021-м – почти 94 тысячам рублей в месяц. Эти показатели даже выше московских (напомним, что жители районов Крайнего Севера получают надбавки от 30 до 80% к окладу в зависимости от региона). По словам Сафонова, средний заработок в столице будет ежегодно подниматься на 5%: от 73,7 в нынешнем году до 82,1 тысячи в 2021-м.

Шестипроцентное повышение ожидается у жителей Краснодарского края и Севастополя (до 30,4 тысячи рублей в текущем году, до 34,2 тысячи – в 2021-м).