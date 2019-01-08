«Чего ты заплакала?»: Путин в Петербурге вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой

Владимир Путин во время своего визита в Петербург 7 января успокоил ребёнка, который расплакался, потому что не успел сфотографироваться с президентом.

Российский лидер уже сел в машину, чтобы отправиться дальше, но, увидев расстроенного ребёнка, вышел из авто. «Чего ты заплакала?» – обратился он к девочке и обнял её. Женщина, вероятно, мать ребёнка, которая снимала девочку на камеру, поблагодарила президента.

Видео этого момента выложил в Twitter корреспондент «КП» Дмитрий Смирнов:

«Чего ты заплакала?»: Путин вышел из машины и вернулся, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся от того, что не успела сделать с ним фото pic.twitter.com/r8QsXpZI1V — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

Рождество Путин встретил в Петербурге, отстояв службу в Спасо-Преображенском соборе, где был крещён. 7 января он провел встречу с врио губернатора Петербурга Бегловым и выстрелил из пушки в Петропавловской крепости.