В России запретили «порошковый» алкоголь

В России вступили в силу поправки, которые запрещают производство и продажу «сухого алкоголя», сообщает 8 января «Газета.ру» со ссылкой РИА Новости.

Незаконными становятся изготовление и оборот продукции «в виде сухого вещества, предназначенной для получения продукции в жидком виде и содержащей в своем составе более 0,5% этилового спирта».

В кабмине разъяснили, что одним из рисков распространения «порошкового» алкоголя является то, что потребитель может не последовать рекомендациям производителя при определении дозировки, таким образом, подобная продукция может оказаться опасна для здоровья.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на компоненты, используемые для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности.