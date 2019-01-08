«Здесь только эстонцы». В Таллине эстонцев и русских призвали стоять на разных сторонах остановки

Политическая реклама одной из партий Эстонии на автобусных остановках в Таллине вызвала взрывную реакцию в обществе.

На протяженной остановке 7 января появились постеры, половина из которых утверждали по-русски, что «здесь только русские», другая – «здесь только эстонцы» (соответственно, на эстонском языке). Внизу давались телефоны для разъяснения смысла этих объявлений. Позвонивший мог услышать, что грядут очередные выборы и нужно быть вместе.

Реакция на эту политическую рекламу оказалась прогнозированно негативной, поскольку прямо ассоциировалась с разделением общества по национальному признаку. Почти все комментаторы вспоминали знаменитые таблички «только для белых» в США полувековой давности и режим апартеида в ЮАР. Позже выяснилось, что плакаты являются частью акции партии «Ээсти 200», и вскоре должны появиться другие постеры.

Как и обещала лидер партии «Ээсти 200» Кристина Каллас, новые плакаты не заставили себя ждать. Теперь на постерах написано «Эстонцы и русские вместе в одной школе» и по-эстонски – «Эстонские и русские вместе на одной вечеринке». В комментарии Delfi Кристина Каллас заявила, что первая порция плакатов заставила посмотреть правде в глаза – общество в Эстонии разделено. «Если нам всем настолько больно на это смотреть, как было сегодня, то начнем же заниматься этой проблемой. Давайте раз и навсегда прекратим жить в параллельных мирах с разными возможностями. Создадим единые детские сады и школы для всех детей Эстонии, чтобы они смогли вместе ходить на общие праздники, и работать в общих коллективах, и жить в общих районах города». Тем не менее сама провокативная форма такого политического перформанса по-прежнему вызывает осуждение в соцсетях.

Данная акция с упоминанием эстонцев и русских в одной школе прошла в связи с дискуссией о грядущем переводе школьного образования целиком на эстонский язык.