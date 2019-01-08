Доллар впервые в 2019 году опустился ниже 67 рублей, евро - ниже 77

Утро 8 января началось с роста рубля. В ходе валютных торгов на Московской бирже доллар впервые в 2019 году, а точнее, с 17 декабря 2018-го, опустился ниже 67 рублей.

В первые минуты после открытия биржи курс валюты США опускался до отметки в 66,86 рубля, что примерно на 1,3% ниже, чем на предыдущих торгах, проходивших 4 января. Курс евро также снижался до минимума в 76,38 рубля, то есть на 1,2% в сравнении с предыдущими торгами.

На данный момент доллар вновь отыграл и перешагнул выше психологически важной отметки. Евро пока держится ниже 77 рублей.

Укрепление рубля началось на фоне роста мировых цен на нефть. Нефть Brent на бирже ICE 8 января торгуется выше 57 долларов за баррель.