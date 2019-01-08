В Парголово на Рождество в бассейне утонул трехлетний ребенок. Его родители «отдыхали достойно»

Как стало известно «Фонтанке», около десяти часов вечера 7 января в банном комплексе «Осиное гнездо», построенном на Юкковском шоссе в Парголово, врачи скорой помощи зафиксировали смерть трехлетней девочки. Ее тело вынули из бассейна родители.

Семья отмечала Рождество и недоглядела за ребенком. Как сообщили «Фонтанке» в полиции Выборгского района, «справедливости ради надо сказать, что отдыхали они достойно, а люди приличные».

Тем не менее, по информации «Фонтанки», Следственный комитет может возбудить уголовное дело по формальному признаку – оставление ребенка в опасности. Хотя отца и мать это едва ли пугает на фоне случившейся трагедии.