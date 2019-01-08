На Большевиков вновь лопнула «труба Беглова». Остывают 485 домов

Начало проспекта Большевиков вновь окутало паром ночью 8 января. Труба, за ремонтом которой приезжал следить врио губернатора Петербурга Александр Беглов, лопнула третий раз за месяц.

Фото с места прорыва в соцсетях опубликовали петербуржцы минувшей ночью. Как объяснили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», ко второму дому по проспекту Большевиков аварийная бригада приехала к четырём часам. Работы на магистральной сети диаметром в один метр должны быть закончены к следующему утру. 485 зданий переведены на резервную схему отопления.

Контролировать работу теплоэнергетиков на этом участке приезжал лично врио губернатора Беглов. Однако инспекция ветхую трубу не спасла, и после проверки магистраль лопнула ещё дважды.