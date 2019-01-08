Путин рассказал о своём звании лейтенанта артиллерии

Президент России Владимир Путин во время визита в Петербург рассказал о том, что получил звание лейтенанта как артиллерист. Об этом факте своей биографии он сообщил, когда беседовал с почетным строителем России ​Владимиром Бендетом в Петропавловской крепости, где они накануне произвели полуденный залп.​ Видеозапись разговора в ночь на 8 января появилась на сайте Кремля.

«Мы с вами оба артиллеристы оказались», — признался Бендету перед выстрелом Путин. В ответ почётный строитель сказал, что «за все время ни разу не выстрелил из пушки, хотя дослужился до лейтенанта».

«Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии», – добавил глава государства.

Путин рассказал, что он артиллерист: Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией pic.twitter.com/B8QZCpBHFW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

Владимир Путин в 1970-х окончил юрфак Ленинградского государственного университета имени Жданова. Учащиеся ЛГУ после 4 курса проходили подготовку на военной кафедре. Их отправляли на краткосрочное обучение в посёлке Свободный Выборгского района Ленобласти. Студенты юрфака получали воинскую специальность "артиллерист" и звание лейтенанта.

Путина по окончании университета по распределению взяли на работу в КГБ. После учёбы в Краснознамённом институте имени Андропова в 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года. Он проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене и дослужился до подполковника.