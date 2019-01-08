В Петербурге бывший полковник полиции погиб в оружейной комнате своей фирмы. Возможно, он не захотел жить банкротом

По информации «Фонтанки», днем 7 января сотрудники полиции Адмиралтейского района в офисе охранного предприятия «Питер СБС» на улице Ефимова нашли тело 62-летнего генерального директора Сергея Секача. На его виске было заметно ранение, рядом лежал служебный травматический пистолет Макарова.

Следственный комитет проверяет причины случившегося. По данным «Фонтанки», не исключено, что это произошло из-за проблем в бизнесе. В прошлом году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал его несостоятельным, ввел реализацию имущества должника и назначил в компанию финансового управляющего. Последние слушания по этому делу прошли в конце декабря 2018 года.

Заметим, что Сергей Секач четверть века прослужил в МВД, ушел в отставку в звании полковника, предположительно, из Петроградского управления.