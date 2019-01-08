СМИ узнали о готовности Японии отказаться от компенсации по Курилам

Правительство Японии может отказаться от финансовых претензий по южным островам Курил, которые она считает оккупированными Россией.

Как пишет японское издание Yomiuri Shimbun, в ходе переговоров с Москвой Токио планирует предложить России подписать вместе с мирным договором документ об отказе от взаимных прав требовать какие-либо компенсации по Курильским островам, передаёт РБК.

Территориальный спор между Россией и Японией тянется с времён окончания Второй мировой войны, после которой все Курильские острова отошли СССР. Однако Япония считает, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи заняты без юридических оснований, хотя пункт об отказе от взаимных претензий был включен в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года. Источник Yomiuri Shimbun также считает, что такой шаг мог бы осложнить отношения Японии и РФ, поэтому Токио рассматривает возможность выплаты компенсаций бывшим жителям островов из собственной казны. Таковых насчитывается шесть тысяч.