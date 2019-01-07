Фестиваль огня окрасил Стрелку Васильевского во все цвета радуги. Центр Петербурга покраснел от пробок

Рождественские гуляния завершились на Стрелке Васильевского острова фестивалем огня, который прошел в Петербурге во второй раз. Водители томились в ожидании, пока толпы людей любовались световым шоу.

Фасад здания Биржи на Стрелке Васильевского острова окрасился в разные цвета вечером 7 января. В программе были фейерверки, видео в формате 3D, огненные и световые представления. На сцене выступили группы пиротехников, в том числе из Эстонии. Завершился первый день фестиваля большим салютом.

На время праздника перекрыто движение по Университетской набережной и Дворцовому мосту. Ограничение продлится до 22:30. Та же схема будет работать завтра, 8 января. Программу покажут вновь в последний день каникул, водителей не пустят к зданию Биржи с пяти часов вечера. Судя по сервису «Яндекс.Пробки», прилегающие к Стрелке улицы стоят в пробках.