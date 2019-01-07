Глава Всемирного банка уходит в отставку. Место американца Джим Ён Кима временно займет болгарка Георгиева

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уходит в отставку с 1 февраля. Об этом говорится в официальном сообщении учреждения, опубликованном 7 января.

Ким занимал свой пост более шести лет, с 1 июля 2012 года. Он сам решил уйти в отставку.

«Это величайшая честь, которую я когда-либо мог себе представить, – руководить этим великим учреждением, чтобы приблизить нас к миру, который полностью свободен от нищеты», – написал Джим Ён Ким в своем Twitter.

Обязанности главы Всемирного банка временно будет исполнять главный исполнительный директор ВБ, болгарский экономист Кристалина Георгиева.

Сам Ким после отставки собирается вернуться в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью» (Partners In Health, PIH) (Джим Ён Ким по образованию — врач). Кроме того, он продолжит работу во Всемирном банке на новой должности — пока не уточняется, какой именно.

Отметим, Джим Ён Ким был первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту главы Всемирного банка.