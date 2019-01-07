Последний день новогодних каникул будет тёплым и влажным. МЧС предупреждает о гололедице

Легкая оттепель сохранится в Петербурге в последний день длинных новогодних каникул. 8 января в городе будет до -3 и мокрый снег.

По прогнозам синоптиков из Северо-Западного УГМС, во вторник в Северной столице будет ветер до 9 м/с и температура воздуха от -1 до -3. О гололёде предупреждают в МЧС — осадки, в том числе мокрый снег, осложнят транспортную ситуацию.

Рабочая неделя начнётся с более прохладной погоды — в среду похолодает до -5. Сейчас в городе на Неве чуть меньше ноля градусов.