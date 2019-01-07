«Ребята, мы делаем все, чтобы вернуть вас из плена!» Украина подала иск к России из-за инцидента в Керченском проливе
Украинские власти подали иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за задержания и ареста 24 моряков после конфликта в Керченском проливе. Об этом 7 января написал в своем Facebook замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Он уточнил, что украинские юристы надеются в ЕСПЧ добиться признания незаконными задержания трех кораблей и ареста 24 моряков. По мнению украинцев, российские власти нарушили статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции по защите прав человека.
«Ребята, мы помним о вас и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!» – написал Лищина, обращаясь к украинским морякам.
Справка:
Инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды РФ и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда. Все украинские моряки решением суда арестованы, все они находятся в московских СИЗО, им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Власти Украины считают, что Россия проявила агрессию, Москва называет действия Киева провокацией.