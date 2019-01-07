«Ребята, мы делаем все, чтобы вернуть вас из плена!» Украина подала иск к России из-за инцидента в Керченском проливе

Украинские власти подали иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за задержания и ареста 24 моряков после конфликта в Керченском проливе. Об этом 7 января написал в своем Facebook замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Он уточнил, что украинские юристы надеются в ЕСПЧ добиться признания незаконными задержания трех кораблей и ареста 24 моряков. По мнению украинцев, российские власти нарушили статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции по защите прав человека.

«Ребята, мы помним о вас и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!» – написал Лищина, обращаясь к украинским морякам.