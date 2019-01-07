Эксперты ВАДА приедут за данными московской лаборатории 9 января. Статус РУСАДА рассмотрят в ближайшее время

Российская сторона готова передать Всемирной антидопинговой лаборатории (ВАДА) данные Московской антидопинговой лаборатории. Как пишет Championat.com, об этом 7 января заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

По его словам, эксперты ВАДА прибудут в Москву 9 января.

«За последние 3 месяца совместно с ВАДА, РУСАДА и Следственным комитетом России была проведена большая организационная работа по предоставлению данных Московской лаборатории. Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования. На данный момент все технические вопросы урегулированы», — рассказал Колобков.

Напомним, Россия обещала предоставить ВАДА данные до 31 декабря 2018 года, однако так этого и не сделала. Возникли сложности из-за отсутствия сертификации иностранного оборудования в соответствии с отечественным законодательством. 1 января руководитель американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт призвал вновь лишить РУСАДА статуса за срыв сроков предоставления данных.

Глава ВАДА сегодня подтвердил, что эксперты организации прибудут в Москву 9 января. Он также заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен статус РУСАДА — причем независимо от итогов визита в московскую лабораторию.