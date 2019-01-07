Спасенного из сетей тюлененка объявили в розыск, чтобы вылечить

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы ищут тюленя, которого в начале января вытащили из сетей сотрудники порта Приморск. Об этом сообщается 7 января в соцсетях фонда.

Тюленя, застрявшего в сетях, работники порта заметили 4 января. Они его вытащили и отпустили на свободу, посчитав на этом свою миссию оконченной.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы считают, что «животное сильно изранено и зимой, скорее всего, погибнет». Они просят любого, кто увидит раненого тюлененка, звонить в фонд.