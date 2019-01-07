Жизнь после «Новичка»: британская пресса узнала, как живут Скрипали

Власти Великобритании не стали вывозить из страны бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они живут на юге Англии под охраной спецслужб и присмотром медиков. Об этом 7 января сообщила британская газета The Telegraph, с которой в очередной раз были откровенны неназванные источники.

Издание подчеркивает, что свобода Скрипалей, которых, по мнению властей Великобритании, в марте 2018 года пытались отравить российские спецслужбы в Солсбери, никак не ограничена. Так, дочь бывшего разведчика поддерживает старые связи и контакты, в числе которых есть и россияне. Близкие Юлии Скрипаль попросту не разглашают информацию об этом, а некоторые из них минувшим летом сумели навестить пострадавшую от «Новичка» женщину.

Как пишет The Telegraph, дочка Скрипаля даже сумела найти себе работу, которая позволила ей зарабатывать деньги, вновь интегрироваться в общество, но при этом оставаться под защитой. Источники издания утверждают, что в работе Юлии Скрипаль очень помогает владение русским языком. При этом вернуться в Россию, как это было заявлено в опубликованном в мае 2018 года видеоролике, героиня международной драмы не планирует. Газета предполагает, что её планы по возвращению на родину изменились после того, как полиция ознакомила Юлию с отчетом о покушении.

Отмечается, что обе жертвы «Новичка» существенно изменились внешне. Так, например, Сергей Скрипаль похудел так сильно, что может пройти по улице в шляпе или с перекрашенными волосами и прохожие не опознают в нем звезду одного из самых ярких политических скандалов 2018 года. Именно этим источники Telegraph и объясняют его нежелание давать интервью: бывший разведчик не желает, чтобы стало известно, как он выглядит.