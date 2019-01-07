На Ленинском автомобиль снес столб и въехал в ларек, чудом не задев пассажиров на остановке

Водителя «Шевроле» вынесло на пешеходную зону с Ленинского проспекта вечером 7 января. На пути ему встретился столб и ларёк, но ни одного человека.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла около половины шестого вечера на перекрёстке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. Водитель черной «Шевроле» вылетел в зону остановки общественного транспорта, затормозить его заставил торговый павильон. Чудом на оживлённом тротуаре на капот к нему не попали люди.

По словам свидетелей ДТП, на проезжей части остался автомобиль такси, после столкновения с которым иномарка и оказалась в ларьке.