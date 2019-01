Организаторы Молодежного чемпионата мира по хоккею заменили видео, в котором не было российского флага. Теперь в ролике нет никаких флагов

Из прощального видео, размещенного в Twitter организаторами молодежного чемпионата мира по хоккею-2019, пропали флаги всех стран-участниц. Новое видео появилось в официальном аккаунте состязания 7 января, а предыдущее было удалено.

В первоначальной версии ролика из всех флагов десяти стран-участниц не показали только российский, но в одном из фрагментов фигурировало написанное кириллицей слово «представляют». Вероятно, создатели ролика попросту забыли про российский флаг. Тем не менее, большинство российских пользователей в комментариях крайне резко отреагировали на отсутствие отечественного триколора. Лишь немногие из них предположили, что это банальная ошибка монтажера.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/3mGi4JjLib