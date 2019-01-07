Водоканал закончил работы на Ломоносова. В дома возвращается вода

Жители Центрального района Петербурга могут выливать из кастрюль и ковшей запасы холодной воды. Водоканал закончил ремонт водопровода возле 24-го дома на улице Ломоносова.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, к вечеру 7 января все аварийные работы были закончены, сотрудники ГУПа подключили жилые дома к водопроводу. В зоне аварии оказались шесть зданий.

Как ранее писала «Фонтанка», у некоторых жильцов кроме холодной воды пропала и горячая – в квартирах стоят газовые нагреватели. Труба не выдержала давления второй раз за сутки.