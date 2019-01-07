По 130 тысяч рублей на человека. Местные власти выдали 42,5 млн рублей пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске

328 человек, пострадавших от взрыва в жилом доме в Магнитогорске, получили из челябинского областного бюджета 42,5 млн рублей. Об этом 7 января сообщает официальный телеграм-канал «Молнии Дубровского», который ведёт пресс-секретарь губернатора региона Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин.

В сообщении также указано, что 18 семей погибших получили федеральные выплаты, а собранные благотворительные средства направлены на заключение 72 договоров аренды и погребение 39 погибших. Как сообщалось ранее, из федерального бюджета на эти цели собирались потратить 65 млн рублей.

Напомним, сегодня стало известно, что уже после происшествия эксперты признали безопасной уцелевшую часть дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске. Накануне по просьбе жителей в здание дали газ и горячую воду, а также включили лифты. Прощание с погибшими прошло 7 января. В этот же день пришел в сознание младенец, спасенный из-под завалов.