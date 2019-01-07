«Челси» может купить у «Зенита» Паредеса на замену Фабрегасу

У полузащитника футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредеса появился очередной вариант продолжения карьеры. Как сообщает 7 января Corierre dello Sport, 24-летний игрок попал в сферу интересов лондонского «Челси».

Английский клуб видит в Паредесе потенциальную замену полузащитнику Сеску Фабрегасу, который в ближайшее время должен перейти в «Монако». Ранее сам Леандро Паредес заявил, что хотел бы вернуться в родной для себя клуб — «Бока Хуниорс».

Напомним, Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. «Бока Хуниорс» был первым профессиональным клубом для аргентинца. Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок.