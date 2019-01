Гражданка Саудовской Аравии забаррикадировалась в тайском отеле, чтобы спастись от депортации. На родине ей грозит смерть

Гражданка Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Алькунун спаслась от тайской полиции, закрывшись в номере одного из отелей Бангкока. Местные власти пригрозили ей депортацией на родину, но это не входило в её планы: в Таиланд 18-летняя девушка сбежала во время семейного отдыха в Кувейте, чтобы никогда больше не возвращаться на родину. Об этом 7 января сообщает Associated Press.

Рахаф намеревалась попасть в Австралию, чтобы получить убежище. Как она рассказала журналистам, на родине её полгода держали взаперти, били и угрожали убийством её родственники-мужчины. Гнев мужской половины семейства вызвала новая стрижка девушки. После произошедшего она и решила сбежать.

Как сообщила прессе Рахаф, она отреклась от ислама и попросила помощи у Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В списке потенциальных стран-защитниц Канада, США, Австралия и Великобритания. Девушка подчеркнула, что хотела бы получить возможность жить и учиться так, как считает нужным.

Однако по прилете в Таиланд, несмотря на наличие австралийской визы и авиабилета, у неё забрали загранпаспорт, а позднее пообещали депортировать на родину. Утром 7 января предполагалось отправить её назад в Кувейт к родственникам, но баррикады в номере отеля сделали свое дело, и самолет улетел без Рахаф. Теперь за ее злоключениями весь мир следит в Twitter.

I wil still here until UN helps me https://t.co/HUFiSodcFC