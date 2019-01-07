Десяток школьниц собрались возле стадиона на Крестовском, чтобы поддержать арестанта Кокорина

Флешмоб в поддержку обвиняемого в хулиганстве и побоях футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина прошёл возле стадиона на Крестовском острове в Петербурге днём 7 января. Девушки записали для игрока рождественское поздравление.

Чуть больше десятка девушек преимущественно школьного возраста и несколько молодых людей провели акцию в поддержку Кокорина, передаёт корреспондент «Фонтанки». Они пришли к стадиону с плакатами и записали поздравительное видео. Организатор мероприятия накануне назвал его встречей «массового интернет-движения» фанатов игрока. Он также попросил всех собирающихся прийти не выкрикивать политические лозунги. Кроме записи видео, флешмоб был задуман ради знакомства сопереживающих Кокорину. После компания отправилась в ближайшее кафе пить чай и планировать следующие акции.

Возле памятника Кирову с плакатами арестованного форварда «Зенита» молодые люди собираются не впервые. Предыдущий флешмоб прошёл в конце 2018 года, на него явились восемь человек. Те же фанаты собирались возле здания Мосгорсуда 19 декабря.