Десяток школьниц собрались возле стадиона на Крестовском, чтобы поддержать арестанта Кокорина
Флешмоб в поддержку обвиняемого в хулиганстве и побоях футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина прошёл возле стадиона на Крестовском острове в Петербурге днём 7 января. Девушки записали для игрока рождественское поздравление.
Чуть больше десятка девушек преимущественно школьного возраста и несколько молодых людей провели акцию в поддержку Кокорина, передаёт корреспондент «Фонтанки». Они пришли к стадиону с плакатами и записали поздравительное видео. Организатор мероприятия накануне назвал его встречей «массового интернет-движения» фанатов игрока. Он также попросил всех собирающихся прийти не выкрикивать политические лозунги. Кроме записи видео, флешмоб был задуман ради знакомства сопереживающих Кокорину. После компания отправилась в ближайшее кафе пить чай и планировать следующие акции.
Возле памятника Кирову с плакатами арестованного форварда «Зенита» молодые люди собираются не впервые. Предыдущий флешмоб прошёл в конце 2018 года, на него явились восемь человек. Те же фанаты собирались возле здания Мосгорсуда 19 декабря.
Справка:
По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.