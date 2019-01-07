Французская полиция задержала 345 участников протестов «желтых жилетов». Экс-чемпион страны по боксу сам сдался властям

Полиция задержала 345 человек во время последних крупных протестов «желтых жилетов» в Париже. Об этом 7 января пишет Le Monde.

По данным издания, после акции 5 января под стражу заключили 281 человека. Среди них оказался и подозреваемый в нападении на полицейских в центре Парижа — чемпион Франции по боксу в легком весе 2007 года Кристоф Детинне. Он добровольно сдался властям.

Напомним, 5 января в Париже и некоторых других французских городах прошла уже восьмая серия протестов «желтых жилетов». Активисты пообещали собираться каждую субботу. Они вступали в столкновения с полицией, жандармы в ответ применяли слезоточивый газ.