Происшествия
Французская полиция задержала 345 участников протестов «желтых жилетов». Экс-чемпион страны по боксу сам сдался властям
Полиция задержала 345 человек во время последних крупных протестов «желтых жилетов» в Париже. Об этом 7 января пишет Le Monde.
По данным издания, после акции 5 января под стражу заключили 281 человека. Среди них оказался и подозреваемый в нападении на полицейских в центре Парижа — чемпион Франции по боксу в легком весе 2007 года Кристоф Детинне. Он добровольно сдался властям.
Напомним, 5 января в Париже и некоторых других французских городах прошла уже восьмая серия протестов «желтых жилетов». Активисты пообещали собираться каждую субботу. Они вступали в столкновения с полицией, жандармы в ответ применяли слезоточивый газ.
Справка:
Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Сообщается, что с начала движения более 1500 человек получили ранения, в том числе 53 серьезно пострадали среди демонстрантов и почти 1100 – среди полицейских. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в новом году общественную дискуссию между представителями власти и манифестантов.