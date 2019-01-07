Число жертв на затонувшем у берегов Турции судне увеличилось до шести, россиян на нем не было. Опубликованы кадры спасательной операции

На грузовом судне «Волго-Балт-214» с экипажем из 13 человек, которое отправилось на дно Черного моря близ границ с Турцией, россиян не оказалось. Первоначально сообщалось, что среди членов команды было двое граждан РФ, но спустя несколько часов после трагедии российское посольство в Анкаре уточнило данные, передает 7 января телеканал Russia Today.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что на борту «Волго-Балта» находились 11 граждан его страны. Еще двое – граждане Азербайджана. Шестеро погибли вместе с кораблем, из них четверо оказались гражданами Украины. Еще семерых удалось спасти в ходе операции с участием поддержки с воздуха. Кадры спасения опубликовало Sputnik Türkiye‏ в своем Twitter.

Samsun açıklarında gemi battı: 13 mürettebattan 7'si sağ kurtarılırken, 6 kişi hayatını kaybetti https://t.co/h8RarWLrcy pic.twitter.com/DBGVQ6fXcs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 7 января 2019 г.

Ранее местные власти заявили, что «Волго-Балт», загруженный углем и следовавший из порта «Азов», подал сигнал бедствия в 8:10 по московскому времени. Судно отделяло от берега Самсуна 80 км Черного моря. Первоначально сообщалось, что корабль шел под панамским флагом, а в составе его экипажа были девять граждан Украины, два гражданина Азербайджана и двое россиян.