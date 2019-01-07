Хоккеист Панарин в Петербурге остался без колёс. Белая «Инфинити» исчезла месяц назад

Форвард хоккейного клуба НХЛ «Коламбус блю джекетс» Артемий Панарин заявил об угоне иномарки. Как стало известно «Фонтанке», заявление в полицию он написал 6 января.

Последний раз машину хоккеист видел на Свердловской набережной в Петербурге почти месяц назад. По данным «Фонтанки», заявление от Панарина приняли в 22-м отделе полиции Красногвардейского района. Хоккеист объяснил, что белый Infiniti G25 2010 года выпуска был угнан поздним вечером 18 декабря прошлого года от 58-го дома по Свердловской набережной. Ущерб нападающий оценил в полтора миллиона рублей и назвал его значительным.