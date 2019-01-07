Россияне заплатили более 74 млн рублей в 2018 году за курение в неположенных местах

Курение в общественных местах обошлось россиянам в 2018 году более чем в 74 млн рублей. Как пишет 7 января «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, в пресс-службе МВД РФ рассказали, что штрафы именно на такую сумму выписали нарушителям.

Чаще всего «незаконные курильщики» попадаются в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Всего за 2018 год полицейские составили более 365 тыс. протоколов по статье 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Напомним, курить в России запрещено в ресторанах и кафе, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также на вокзалах, в аэропортах, подъездах жилых домов и на детских площадках. Штраф составляет от 500 до 3 тыс. рублей.