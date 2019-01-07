«Попарились с огоньком». На Бухарестской горела сауна

Пожар во Фрунзенском районе Петербурга тушили спасатели днём 7 января. Огонь вспыхнул в сауне.

Как сообщает региональное управление МЧС, вызов к 142-му дому по Бухарестской улице поступил около половины третьего днём в понедельник. Пожар начался в помещении сауны, спасатели быстро справились с возгоранием на площади три квадратных метра. Тушить парную приезжали 15 огнеборцев.

Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Пользователи в соцсетях выложили фото с места происшествия и не удержались от шуток про излишне высокие температуры.