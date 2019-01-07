Грузовое судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции. Погибли минимум двое человек

Грузовое судно «Волго-Балт-214» с экипажем из 13 человек отправилось на дно Черного моря неподалеку от границы с Турцией. Об этом 7 января сообщает командование турецкой береговой охраны.

«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», — сообщает администрация турецкой провинции Самсун.

По данным местных властей, сигнал бедствия «Волго-Балт» подал в 8:10 по московскому времени. Судно отделяло от берега Самсуна 80 км Черного моря. Корабль шел под панамским флагом, в составе его экипажа были девять граждан Украины, два гражданина Азербайджана и двое россиян. Национальность погибших, как и причины инцидента, пока неизвестны.