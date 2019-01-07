Под Белоостровом водитель вылетел на встречку и умер, врезавшись во внедорожник. Четверо в больнице

Автомобильная авария в Курортном районе Петербурга не обошлась без жертв утром 7 января. Лобовое столкновение отправило на тот свет виновника, четверых из «Ленд Ровера» увезли в больницу.

О травмах пострадавших сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. К медикам с Белоостровского шоссе привезли четверых, двое находятся в тяжелом состоянии, ещё двое в среднем. Водитель «Хендэ», который спровоцировал столкновение, умер на месте.

Этим же утром после лобового столкновения на углу Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы в больнице оказались, по уточнённой информации, четверо пострадавших, в том числе оба водителя.