Экспертиза признала дом с рухнувшей парадной в Магнитогорске безопасным для жизни
Угрозы того, что вслед за взорванными квартирами на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушится и устоявшая часть дома, нет. К таким выводам пришли специалисты из компании «Магнитогорский гипромез», их оценку публикует РИА «Новости» 7 января.
Геодезические замеры эксперты делали по периметру здания 5-го и 6-го числа. Они показали, что стены не двигаются, конструкция устойчива. Маячки на швах в квартирах также не подают признаков дальнейшего разрушения здания.
Накануне в несколько парадных по просьбе жителей вернули газ. В здании возобновили подачу горячей воды, заработали лифты. 7 января прошло прощание со всеми жертвами трагедии. Спасённый из-под завалов младенец пришел в сознание.
Справка:
Обрушение перекрытий одного из подъездов в десятиэтажном доме в Магнитогорске произошло ранним утром 31 декабря. В результате 39 человек погибли, шестерых, в числе которых 11-месячный мальчик, под обломками нашли живыми. С обморожением, переломами и травмой головы его перевезли в госпиталь в Москву. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Причиной случившегося называют взрыв газа. На сегодняшний день в больницах остаются четыре человека.