Экспертиза признала дом с рухнувшей парадной в Магнитогорске безопасным для жизни

Угрозы того, что вслед за взорванными квартирами на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушится и устоявшая часть дома, нет. К таким выводам пришли специалисты из компании «Магнитогорский гипромез», их оценку публикует РИА «Новости» 7 января.

Геодезические замеры эксперты делали по периметру здания 5-го и 6-го числа. Они показали, что стены не двигаются, конструкция устойчива. Маячки на швах в квартирах также не подают признаков дальнейшего разрушения здания.

Накануне в несколько парадных по просьбе жителей вернули газ. В здании возобновили подачу горячей воды, заработали лифты. 7 января прошло прощание со всеми жертвами трагедии. Спасённый из-под завалов младенец пришел в сознание.