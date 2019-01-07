Путин провел встречу с врио губернатора Петербурга Бегловым. Подробности беседы в Смольном не раскрывают

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе главы города.

На встрече «были подведены итоги развития Петербурга в 2018 году», – говорится в сообщении пресс-службы. Также президент и врио губернатора обсудили «перспективы социально-экономического развития Северной столицы в 2019 году и на период до 2024 года». Беглов отчитался о выполнении поручений, которые ранее ему выдал Путин. Правда, о чем конкретно идет речь, в сообщении Смольного не уточняется.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Северную столицу накануне — петербуржцы сразу же обратили внимание на возникшие из-за этого пробки. Президент посетил детский хоспис, пообещал поддержать паллиативную медицину и отстоял рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе, где его когда-то крестили. А утром 7 января Путин стрелял из пушки Петропавловской крепости вместе с почетным строителем Владимиром Бендетом.