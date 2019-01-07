Челябинская полиция проверит информацию из соцсетей о нападении «домашнего волка» на ребенка. Владелец животного говорит о «зоотерапии»

Управление МВД по Челябинской области проведет проверку о возможном нападении волка на ребенка, сообщает 7 января радиостанция «Говорит Москва». Видео противостояния человека и зверя было опубликовано в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как в Парке имени Гагарина города Челябинска животное игриво хватает малыша за ногу. Окружающие люди пытаются отстранить волка, но он продолжает попытки прорваться к человеческой плоти.

Местные журналисты сумели разыскать хозяина животного, психолога Сергея Панасенко. Он рассказал, что гуляет в парке со своим серым другом каждый день. К нему регулярно подходят тысячи детей, и никаких проблем якобы не возникает. Панасенко назвал свои прогулки «зоотерапией» и отметил, что нужно избавляться от страхов. «Всем нужен скандал. А для меня это реклама», – отметил хозяин животного.

В комментариях публика разделилась на два лагеря: одни пишут, что животное необходимо убить, а другие сетуют на граждан и считают, что волк попросту играл с малышом.