Власти Габона заявили о подавлении мятежа. Восставшие не успели захватить ничего, кроме радиостанции

Военные, которые ранее заявили о госперевороте в Габоне, арестованы. Об этом 7 января сообщает издание RFI со ссылкой на министра по делам коммуникаций Ги-Бертрана Мапонгу.

По словам чиновника, который является официальным представителем правительства страны, обстановка в столице Габона, Либревиле, будет нормализована в ближайшие часы. Напомним, ранее вооруженные люди захватили государственную радиостанцию Габона и объявили, что собираются «восстановить в стране демократию». Президента Али Бонго Ондимбу представители «Патриотического движения военных и спецслужб Габона» считают неспособным править страной. Он с ноября прошлого года проходит лечение в Марокко после перенесенного инсульта.