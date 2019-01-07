К полуденному выстрелу пушки в Петербурге приложил руку Путин

Президент России Владимир Путин продолжает отмечать Рождество с жителями Петербурга. В полдень 7 января он стрелял из пушки на территории Петропавловской крепости.

Об этом сообщает пресс-служба президента. Прежде чем взяться за оружие, Путин проводил время с детьми. Он присутствовал на народных гуляньях, посмотрел на ледовые скульптуры, пообщался с воспитанниками Суворовского училища.

«Поздравляю! Прекрасный полуденный выстрел! Попали, Владимир Владимирович! – Тут не промахнешься»: Путин пострелял из пушки Петропавловской крепости pic.twitter.com/g0BX99ejp2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

Из пушки Д-30 вместе с ним стрелял почетный строитель Владимир Бендет — ему исполнилось 85 лет, от президента он получил подарок на юбилей.

Накануне глава государства отстоял рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе. Там Путин был крещён. Рождество в Северной столице он проводит второй год подряд.