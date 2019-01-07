На Ломоносова второй раз за сутки лопнула водопроводная труба. К жилым домам подогнали цистерну с водой

Коммунальная авария оставила без холодной и горячей воды жителей одного из домов по улице Ломоносова. Под окнами здания бригада ремонтников появляется второй раз за сутки.

На отсутствие холодной воды «Фонтанке» пожаловались жители 24-го дома по улице Ломоносова утром 7 января. Читатель отметил, что в квартирах в этом здании установлены газовые колонки, поэтому коммунальная авария оставила их и без горячей воды.

В пресс-службе Водоканала «Фонтанке» сообщили, что 160-миллиметровую трубу возле этого дома уже латали накануне, однако она дала течь на следующем отрезке сразу по окончании работ. Поэтому было принято решение начать ремонт без локализации, от воды здание пришлось отключить. Ближайшие несколько часов черпать воду жителям придётся из подогнанной к дому цистерны.