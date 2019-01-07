Военные захватили радиостанцию в столице Габона и заявили о недоверии президенту. В июле с ним встречался Путин

Военные пытаются организовать переворот в Габоне. Об этом 7 января сообщает Associated Press.

Вооруженные люди захватили государственную радиостанцию в столице Габона Либревиле, они объявили в прямом эфире государственного телевидения о захвате власти «для восстановления в стране демократии». Лидером восставших – «Патриотического движения военных и спецслужб Габона» – себя называет лейтенант Келли Ондо Обианг. В обращении он заявил о недоверии президенту страны Али бен Бонго Ондимбе, который «трусливо убил юных патриотов» в 2016 году.

Отметим, Ондимба унаследовал власть от своего отца, президентом он стал в 2009 году. В августе 2016 года он снова объявил о своей победе на выборах. Оппозиция заявила о фальсификациях, в Либревиле начались массовые беспорядки. В итоге в сентябре Ондимбу все же официально объявили главой государства.

В октябре 2018 года Али бен Бонго Ондимба был госпитализирован в Саудовской Аравии после инсульта, с ноября он проходит лечение в Марокко. Восставшие во главе с Обиангом считают, что президент не способен выполнять свои обязанности — в новогоднем выступлении было видно, что глава государства не может двигать правой рукой и с трудом выговаривает слова.

При этом представитель президента заявил Reuters, что Ондимба вскоре выступит с обращением к нации. Радио RFI со ссылкой на свои источники сообщает, что армия Габона якобы не поддерживает восставших.

Напомним, в июле 2018 года президент России Владимир Путин встречался со своим коллегой из Габона. Они обсуждали в том числе урегулирование в Центральноафриканской республике, в котором, как ранее сообщали СМИ, принимают участие частные военные компании из России. Подробнее об интересах России в ЦАР читайте в материале «Фонтанки» «Алмазы ночи. Что забыла в Центральной Африке Lobaye Invest».