В Магнитогорске простились со всеми погибшими из-за взрыва в подъезде. Спасённый младенец пришел в сознание

В Магнитогорске проходит церемония прощания с последними из погибших во время взрыва в парадной жилого дома. Ещё одна семья 7 января будет похоронена в Таджикистане. Тем временем спасённый из-под завалов ребёнок пришёл в сознание.

Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, к 7 января в городе прошли церемонии прощания со всеми 39 погибшими. Первые похороны в Магнитогорске состоялись ещё 4-го числа, тела четверых жертв трагедии отправили в Таджикистан.

Врачи в столице продолжают оказывать помощь 11-месячному ребёнку, которого удалось достать из-под обломков живым. К утру воскресенья он пришёл в сознание. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что у мальчика появился голос, он активно реагирует на окружающее и общается с мамой.

Местная администрация отчиталась о возвращении в несколько подъездов газа и горячей воды, снова заработали лифты. Угрозы дальнейшего разрушения дома, утверждают чиновники, нет.