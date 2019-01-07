Патриарх Кирилл предсказал пришествие в мир антихриста через Интернет и сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что существование Интернета – вестник предшествия антихриста. Об этом священник рассказал 7 января в ходе рождественского интервью телеканалу «Россия-1».

«Антихрист — это та личность, которая будет во главе Всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис», – заверил патриарх.

На мысль об антихристе Кирилл вышел после того, как призвал не поддаваться зависимости от гаджетов, которая, наряду с алкоголем и наркотиками, лишает человека свободы. Священник считает, что поглощенный технологиями человек уходит из реальной жизни в виртуальную, в результате чего происходит «дегуманизация человеческой личности».

Глава РПЦ подчеркнул, что именно сеть гаджетов дает возможность осуществлять «вселенский контроль над родом человеческим». «Завтра может появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире?» – поделился размышлениями патриарх Кирилл с телезрителями канала «Россия-1».

Несмотря на то что сеть гаджетов может помочь будущему антихристу проникнуть в мир, глава РПЦ упомянул, что не является категорическим противником технических устройств. Он лишь просит паству не впадать в зависимость от алкоголя, наркотиков и гаджетов.