В Японии ввели первый новый налог за 27 лет. Платить придется за выезд из страны

В Японии с 7 января начал действовать налог на выезд из страны. Об этом 7 января сообщает местная телерадиокомпания NHK.

Журналисты уточняют, что это первый новый налог в Японии за 27 лет. Платить придется как самим японцам, так и иностранцам, которые покидают страну по морю или по воздуху. Сумма налога — 1000 японских иен (примерно девять долларов), он будет включен в стоимость билета. От уплаты налога освобождены транзитные пассажиры и дети до двух лет.

В японском правительстве надеются, что уже за первый год действия налога заработают около 50 млрд иен (400 млн долларов). Средства собираются направить на развитие туризма.

Отметим, в 2018 году Японию посетили 30 млн туристов, власти надеются увеличить показатель до 40 млн к 2020 году — тогда в стране пройдет летняя Олимпиада.