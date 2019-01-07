СМИ: Ригони за 1 млн евро досрочно возвращается в «Зенит» из аренды. Его могут готовить к продаже

Полузащитник Эмилиано Ригони возвращается в «Зенит» из аренды раньше срока, предусмотренного соглашением с итальянской «Аталантой». Причина – инициатива петербургского клуба. Об этом 7 января сообщает аргентинское издание Ole.

Для скорейшего возвращения аргентинского футболиста в полузащиту «Зенита» клубу пришлось досрочно расторгнуть соглашение с «Аталантой». СМИ отмечает, что за это сине-бело-голубые заплатили 1 млн евро. В «Аталанту» Ригони отправился в начале сезона-2018/19, там он успел выйти на поле 12 раз и трижды отметиться забитыми мячами.

Накануне сообщалось, что 25-летний футболист, перешедший в стан «Зенита» в августе 2017 года, может быть отдан в аренду с правом дальнейшего выкупа в одну из сильнейших команд Аргентины «Ривер Плейт». Петербургский клуб готов отправить Ригони за океан при условии, что стоимость выкупа составит 9 млн евро, в то время как аргентинская сторона настаивала на 6 млн. При этом агент игрока Хуан Крус Оллер под конец 2018 года заявил, что Ригони не вернется в «Зенит» в январе и вовсе покинет российский клуб.

По окончании первой половины сезона «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, на 1 очко опережая «Краснодар». ЦСКА, занимающий третью строчку чемпионата, отстал от петербуржцев на 4 очка.