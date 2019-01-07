СМИ: Британские власти больше не боятся ГРУ. Теперь их беспокоит СВР

Агентская сеть Главного управления Генерального штаба ВС РФ (больше известная как ГРУ) в Лондоне, которая якобы была причастна к отравлению газом «Новичок» экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, была ликвидирована и на ближайшие годы не представляет никакой угрозы. Теперь британцы опасаются усиления Службы внешней разведки (СВР), о которой им известно гораздо меньше. Об этом со ссылкой на неназванные источники во властных кругах Великобритании пишет издание The Telegraph.

Разоткровенничавшийся собеседник в британском правительстве назвал СВР более профессиональным подразделением, которому российские власти дают больше ресурсов и свободы. «Мы больше опасаемся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению со всем тем, что мы знаем о ГРУ», – признался собеседник The Telegraph.

При этом издание в очередной раз сообщило, что власти Британии знают об отравлении семьи экс-полковника ГРУ Скрипаля «все, что необходимо знать». По словам информированных источников, о прямой связи руководства России с отравлением речи нет, однако цепочка людей, причастных к инциденту в Солсбери, якобы выводит к президенту РФ Владимиру Путину.