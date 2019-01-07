На Малой Посадской студент прошелся за алкоголем по карнизу. Внизу остались следы на снегу – его и скорой помощи

По информации «Фонтанки», к восьми часам утра 6 января дежурный оперативник уголовного розыска Петроградского района, изучив, как он после опишет в рапорте «следы передвижения студента под окнами», пообщался с администратором общежития Петербургского государственного университета путей сообщения, расположенного на Малой Посадской улице.

К этому моменту к сотруднику пришло понимание, как 21-летний молодой человек по имени Саша сходил за столь нужной его компании порцией спиртного. Разозлившись на запертую входную дверь, он юрко вылез в окно и бодро пошел по карнизу. Несмотря на второй этаж, падение вышло плотным, и юноша некоторое время отдыхал на земле молча. Последнее подтолкнуло прохожего позвонить в полицию.

Праздник для Александра продолжился сначала в машине скорой, а затем в Покровской больнице.